VOTA IL SONDAGGIO VN SUL CENTRO DI ACCOGLIENZA A MAGGIO DI CREMENO

Data pubblicazione 24 Gennaio 2023

VALSASSINA – La consueta consultazione on line di VN sta trattando per una settimana la questione del Centro di Accoglienza situato alle Casere di Maggio (Cremeno), tornato alla ribalta dopo le intemperanze da parte di un giovane – che peraltro non risulta essere ospite di quella struttura.

Per esprimere la tua opinione puoi rispondere attraverso il sondaggio di Valsassinanews – che è in corso già con molti voti e avrà termine nella mattinata di giovedì 26 gennaio. Fino ad allora si può partecipare votando la propria preferenza nel box qui sotto, oppure nell'apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano. CENTRO ACCOGLIENZA CREMENO, CHE FARE?

Chiuderlo

Niente, il caso di oggi dipende da un singolo

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati Loading ... Loading ... .

