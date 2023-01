CALCIO, IL CORTENOVA VEDE I “BASSIFONDI”. DOMENICA IL ROVAGNATE

Data pubblicazione 25 Gennaio 2023

CORTENOVA – La dura sconfitta nella prima partita del 2023 costa cara per il Cortenova, che si trova ora ad affrontare un girone di ritorno in salita. I valsassinesi, infatti, occupano attualmente la terz’ultima piazza della classifica, in piena lotta playout e soli tre punti sopra la retrocessione diretta. Insomma, non la migliore delle situazioni per un squadra che a inizio anno puntava a una salvezza decisamente più tranquilla.

Se torniamo indietro nel tempo di una stagione le cose erano ben diverse: il Cortenova di allora stava infatti risalendo la china dopo un inizio di campionato “horror” e proprio all’inizio del nuovo anno vedeva per la prima volta allontanarsi i fantasmi della zona buia. Oggi, al contrario, le stesse posizione scottanti dei bassifondi incombono sulla formazione di Antonio Selva, che tenterà di rialzare la testa nella prossima sfida, ancora in trasferta, a Rovagnate.

Lo scontro di andata inaugurò il campionato dei valsassinesi con un buon pareggio a reti inviolate. Fu la prima delle tre partite in cui i gialloblu sono riusciti a non subire neanche un gol dagli avversari. La speranza è che presto possa arrivare la quarta.

Squadre in campo domenica 29 gennaio alle 18.

RedSpo