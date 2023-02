NUOVA LECCO-BALLABIO CHIUSA PER QUATTRO ORE VENERDÌ NOTTE

Data pubblicazione 9 Febbraio 2023

BALLABIO – Per consentire gli interventi per il controllo periodico degli impianti all’interno della galleria “Valsassina”, lungo la strada statale 36 Racc “Raccordo Lecco-Valsassina”, Anas ha programmato la chiusura della statale in orario notturno. Nel dettaglio nella notte di venerdì 10 febbraio, verrà predisposta la chiusura della tratta, in entrambe le direzioni, dal km 0,000 al km 9,000 partire dalle 22 e fino alle 2 del giorno successivo. Durante i lavori il traffico proveniente da Ballabio e diretto a Lecco sarà indirizzato sulla provinciale 62 e sulla rete comunale.