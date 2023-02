CALCIO, LECCO ALLA PROVA CONTRO LA JUVE NG E POI DIECI FINALISSIME

Data pubblicazione 18 Febbraio 2023

LECCO – Calcio Lecco in partenza per Alessandria dove incontrerà, alle 12.30 di domenica 19 febbraio, la Juve Next Gen. “Dobbiamo giocare da squadra che è a due punti dalla prima – è la carica di mister Luciano Foschi – e non possiamo basare i risultati sul giocare in casa o in trasferta. Se diamo continuità sarà un bel finale di stagione”.

Sugli avversari: “L’idea di una seconda squadra è geniale – commenta Foschi – , nella Juve Next Gen ci sono ragazzi di passaggio in questa categoria e che in poco tempo troveranno spazio in altre categorie”.