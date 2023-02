CALCIO: CORTENOVA, NUOVO SCONTRO-SALVEZZA DOMANI AD ALBOSAGGIA

Data pubblicazione 25 Febbraio 2023

CORTENOVA – Una settimana dopo, lo stesso copione – suppergiù: il Cortenova inguaiato affronta una formazione che la precede di sei lunghezze, in un’autentica sfida-salvezza.

Domenica scorsa i ragazzi guidati per la prima volta dal nuovo tecnico Roberto Sozzi non sono andati oltre il pareggio interno contro la Triuggese; stavolta, domani 26 febbraio, saranno sul campo dell’Albosaggia Ponchiera per affrontare il team valtellinese che, appunto, li precede con 27 punti contro i 21 della squadra portacolori della Valsassina.

Impresa ancora più difficile in quanto in trasferta, ma c’è il positivo precedente dell’andata (4-2 per il Cortenova) che lascia qualche speranza.

E mentre in casa gialloblu si recuperano Gritti, Caverio e Maroni, i padroni di casa hanno appena cambiato guida tecnica: il tecnico Andrea Noseda non è più l’allenatore dell’Albosaggia Ponchiera, sostituito proprio da domani da Stefano Tonelli, coach “promosso” dalla squadra Juniores affiancato in panchina da Silvano Spini.

Fischio d’inizio alle 14:30, servizio su VN subito dopo il termine dell’incontro.

RedSpo

