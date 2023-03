CALCIO. CORTENOVA A CACCIA DI PUNTI CONTRO LA SECONDA IN CLASSIFICA

Data pubblicazione 3 Marzo 2023

CORTENOVA – Quattro punti in due partite sotto la guida del neoallenatore Roberto Sozzi sembrano aver dato una boccata d’ossigeno alla prima squadra del Cortenova, la cui situazione, però, non può certo definirsi tranquilla.

Se gli ultimi due incontri rappresentavano importanti scontri salvezza, la prossima sfida ha certamente un sapore diverso. Il nuovo allenatore dovrà infatti fronteggiare il primo match contro una “big” della sua gestione, dove il pronostico penderà nettamente dalla parte degli avversari.

I valsassinesi, infatti, domenica ospiteranno la Polisportiva 2B, corazzata al secondo posto nel girone C di Prima Categoria. 40 punti in totale (16 in più del Cortenova), con 35 gol fatti e, soprattutto, solo 16 subiti, dato che fa della squadra di Brivio la miglior difesa di tutto il campionato. Ferreri, a quota 7 marcature, è capocannoniere del team.

All’andata regnò l’equilibrio e la partita terminò con un pareggio a porte inviolate. Un risultato che può infondere fiducia nella squadra cortenovese, che dopo l’arrivo del nuovo mister sembra voler lottare fino all’ultimo per la salvezza diretta.

Squadre in campo al centro sportivo “Todeschini” di Bindo, con il fischio d’inizio in programma per le 14:30 di domenica 5 marzo. Cronaca su Valsassinanews, come sempre subito dopo la fine della gara.

RedSpo

