CALCIO: UN LECCO IN FIDUCIA VA A TRENTO DAL PIÙ FORTE. “SERIE B? A QUESTO PUNTO GIUSTO CREDERCI”

Data pubblicazione 4 Marzo 2023

LECCO – Lecco pronto alla trasferta contro Trento di domenica pomeriggio. Mister Luciano Foschi nel pre partita evidenzia che Trento è la squadra al momento più in forma: “Da gennaio in avanti sono primi in classifica, merito anche del mercato invernale. Se loro oggi sono i più forti, noi siamo quelli con più continuità. Da qui alla fine saranno tutte partite difficili – aggiunge Foschi – perché tutte le squadra in questo campionato hanno un obbiettivo per cui lottare. Ogni domenica affronteremo difficoltà. Non ci resta che credere nelle nostre qualità che sono ciò che ci ha portato fin qui”.