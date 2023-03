CALCIO, CORTENOVA: “TERZO ATTO” CON IL GROSIO PER RIALZARE LA TESTA

Data pubblicazione 8 Marzo 2023

CORTENOVA – La sonora sconfitta casalinga contro la Polisportiva 2B è stata la prima battuta d’arresto da quando Roberto Sozzi si è seduto sulla panchina del Cortenova. Risultato pesante, a cui va aggiunta una prestazione insufficiente, sicuramente in calo rispetto alle due uscite precedenti, in cui il Cortenova era riuscito a racimolare quattro utili punti per la caccia alla salvezza diretta.

Con l’Olympic Morbegno nuovamente vincente, la situazione in classifica si è dunque aggravata: dati alla mano, i valsassinesi sono ora terzultimi, in piena zona playout, a parimerito proprio con i valtellinesi, un gradino più in su grazie alla migliore differenza reti. Staccate di tre punti Albosaggia Ponchiera e Berbenno, di quattro la Triuggiese.

Trasferta lunga, la prossima, per rialzare subito la testa. Il Cortenova sarà infatti ospite del Grosio, comune in alta Valtellina, contro una formazione che, grazie ai 34 punti fatti, è a sole tre lunghezze dai playoff. La sfida dell’andata regalò tre importanti punti per i gialloblu, con i gol di Selva e Galli, mentre andò diversamente il precedente in Coppa Lombardia, quando, nella prima uscita ufficiale dell’anno, il Grosio passò con un netto 4-2.

Chi per un obiettivo chi per l’altro, fatto sta che entrambe le formazioni hanno ben chiara l’importanza di portare a casa i tre punti nel singolare “terzo atto” che andrà in scena domenica alle 14:30.

RedSpo