PRIMO COMPLEANNO DELLA ‘FUCINA’: CON ANDREA VITALI A CREMENO PER DARE VALORE AL VOLONTARIATO

Data pubblicazione 8 Marzo 2023

CREMENO – In occasione del primo anno di attività, La Fucina – Associazione culturale APS dedica una serata di approfondimento al ruolo degli Enti del Terzo Settore nella comunità.

L’incontro “Volontariato, ricchezza di un territorio” si rivolge a tutti i cittadini e in particolare alle numerose realtà di volontariato: vuole infatti essere una occasione per dare valore al loro ruolo, per approfondire il significato della presenza degli Enti del Terzo Settore nel territorio e l’importanza della loro opera per le comunità.

Diversi gli interventi pensati per illustrare l’argomento. Ospite illustre sarà lo scrittore Andrea Vitali che racconterà la sua esperienza con il mondo del volontariato. L’appuntamento è per sabato 11 marzo nella sala assemblee della banca di Cremeno, alle 21.

Fondata il 1° marzo 2022 dalla volontà di 16 cittadini di Barzio e Cremeno, La Fucina – Associazione Culturale APS si è posta l’obiettivo di ravvivare uno spirito di confronto e dialogo per affrontare con più consapevolezza i tempi che stiamo vivendo. In dodici mesi il gruppo si è ampliato sino a contare 90 soci, mentre sono 161 i cittadini iscritti alla newsletter. In questo periodo La Fucina ha proposto con successo 23 eventi coinvolgendo 33 ospiti, 7 gli spazi utilizzati tra Barzio e Cremeno, 7 anche le location “in esterna”.

Alcuni momenti dell’attività de La Fucina