CALCIO CORTENOVA: C’È MORBEGNO SULLA STRADA DELLA SALVEZZA

Data pubblicazione 15 Marzo 2023

CORTENOVA – Nel calcio si dice sempre che la partita più importante è quella che si sta per giocare ma, in questo caso, il prossimo match per il Cortenova può davvero rappresentare un punto di svolta nella stagione. Infatti dopo il secondo KO consecutivo inflitto dal Grosio, lo scontro diretto che aspetta i valsassinesi nel weekend sembra essere un bivio tra la fiorente strada verso la salvezza e il tumultuoso sentiero della più dura lotta per non retrocedere.

Classifica alla mano la squadra allenata da Roberto Sozzi è ora terz’ultima, a pari punti con l’Olympic Morbegno, ospite a Bindo nel prossimo fine settimana. Momenti decisamente diversi per le due formazioni. Seppur perdenti nell’ultima sfida contro la Polisportiva 2B, i valtellinesi stanno facendo un girone di ritorno a ritmi elevatissimi con 10 punti conquistati che hanno permesso di risalire la china e scalare posizioni in classifica. Dal canto suo il Cortenova, dopo i primi due risultati utili sotto la guida del nuovo mister, è risprofondato con due sconfitte in serie e preoccupa la sterilità offensiva (0 gol segnati in 180 minuti) e i buchi della retroguardia (6 reti subite).

Sicuramente il 2-0 subito a Grosio ha un gusto diverso rispetto al 4-0 casalingo contro la Polisportiva 2B, con un miglioramento sul piano delle occasioni create e dell’intensità di gioco che fa ben sperare in vista del prossimo importantissimo scontro, in cui l’unico imperativo è portare in cascina i 3 punti.

Un occhio anche al calendario delle dirette rivali. Sicuramente il match più favorevole è quello del Vercurago che ospiterà il fanalino di coda del Sovico, ultimo a 0 punti, con l’opportunità di agganciarsi a Cortenova e Morbegno in caso di vittoria. Più impegno è richiesto all’Albosaggia Ponchiera, in casa contro la Pro Lissone, mentre è avvincente lo scontro diretto tra Berbenno e Triuggese.

Tutte sfide che si giocheranno in contemporanea a quella del Cortenova, in campo sul sintetico del Todeschini domenica alle 14:30.

RedSpo