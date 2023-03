STREGONERIA E INQUISIZIONE IN VALSASSINA: TRE SERATE A CASARGO

Data pubblicazione 21 Marzo 2023

CASARGO – Nella sala civica di Casargo tornano gli appuntamenti dedicati alla storia: in particolare, la docente e cultrice della materia Valentina Marcias propone tre serate per parlare di inquisizione e stregoneria nella età moderna, con riferimento a testimonianze locali da Valsassina, Valchiavenna e Valtellina, valli alpine e prealpine in cui il fenomeno del tribunale dell’inquisizione fu purtroppo molto attivo, come accertato da numerose fonti storiche.

Un periodo buio e controverso, in cui fatti storici accertati, come processi e terribili violenze, si fondono con reminiscenze di riti pagani e credenze popolari che, complici anche le autorità ecclesiastiche, attribuivano a misteriose forze malefiche ogni male e sventura.

Si inizia venerdì sera, con l’ncontro “Inquisizione cenni storici e fonti” dalle 21 in Sala civica.