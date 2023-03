CALCIO, CORTENOVA DOMANI A CANZO SUL CAMPO DELLA QUARTA IN CLASSIFICA

Data pubblicazione 25 Marzo 2023

CORTENOVA – Questione di legni: se anche questi decidono di intralciare la strada del Cortenova la salvezza si fa ancora più difficile. Sono infatti tre i pali colpiti dalla squadra valsassinese nel bel primo tempo giocato contro l’Olympic Morbegno, unica nota positiva del weekend gialloblu.

Infatti se da un lato la prestazione è stata tutto sommato positiva, soprattutto nella prima frazione di gioco, dall’altro pesano come macigni i tre punti che i valtellinesi, avversari diretti nella lotta per non retrocedere, si sono portati a casa.

Classifica alla mano, in Valsassina si piange. Dopo il terzo KO consecutivo il Cortenova è terz’ultimo in solitaria, due punti sopra al Vercurago, tre sotto alla coppia Albosaggia–Morbegno. E il futuro più prossimo non sembra roseo, con la difficile trasferta a Canzo nel prossimo fine settimana.

Insomma, una situazione delicata che l’allenatore Roberto Sozzi, arrivato a campionato già compromesso, sta cercando di raddrizzare. Dopo i fiduciosi quattro punti ottenuti con le prime due panchine sono arrivate tre sconfitte che hanno rispedito la squadra nei bassifondi.

La situazione più grave pare essere in attacco, a secco di gol da 270 minuti. Vero che i numeri potrebbero essere ben diversi se la fortuna non avesse voltato la faccia ai valsassinesi, come i già citati legni nell’ultima gara dimostrano, ma, nel calcio come nella vita, “con i se e con i ma la storia non si fa”.

Parlando di fatti, la cosa più concreta a cui può ora si può pensare è la prossima trasferta: uno scontro in cui il pronostico penderà tutto dalla parte della Giovanile Canzese, quarta e piena lotta per le posizione che contano. All’andata i comaschi fecero lo sgambetto ai valsassinesi passando 2-1 dopo un inizio col piede pigiato sull’acceleratore.

Lo scorso anno fu una delle gare della svolta per il Cortenova che da Canzo in poi diede il via all’incredibile rimonta che porto a sfiorare i playoff. Insomma, un motivo in più per crederci…

RedSpo