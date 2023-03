CALCIO/A CORTENOVA UN’ALTRA “BIG”: DOMENICA C’È IL VALMADRERA

Data pubblicazione 31 Marzo 2023

CORTENOVA – Sorride finalmente il Cortenova, che, dopo settimane di tempesta, ha ritrovato il sole nella difficile trasferta di Canzo. Un trionfo che è una vera e propria boccata d’ossigeno per la squadra valsassinese, che con i tre punti guadagnati si dimostra più viva che mai nella complicata lotta per non retrocedere in Seconda Categoria.

Una vittoria, quella con la Giovanile Canzese, frutto di lotta, grinta e solidità difensiva ritrovata, fondamenta su cui il Cortenova dovrà contare anche nelle prossime delicate sfide, partendo dallo scontro casalingo con il Valmadrera, club con la grande ambizione della zona playoff per la Promozione.

Un occhio alla classifica (Tuttocampo): non solo i valsassinesi hanno ottenuto preziosi punti nell’ultima giornata. Berbenno (31) e Albosaggia Ponchiera (28), infatti, hanno strappato il pareggio nelle delicate sfide con Polisportiva 2B e Monvico, mantenendo un leggero distacco sulle inseguitrici, Cortenova e Olympic Morbegno su tutte, a quota 27. Più staccato il Vercurago (22), mentre matematicamente retrocesso il Sovico, fermo a un solo punto.

Insomma, una bagarre più accesa che mai, con cinque sfide in programma e diversi scontri diretti ancora da disputare.

Il prossimo impegno vedrà ancora i gialloblu sfavoriti. A Bindo, come anticipato in precedenza, arriverà il Valmadrera, in piena fiducia dopo un filotto di quattro vittorie consecutive. Il team lecchese è ai piedi dei playoff, niente male per una formazione neopromossa. All’andata la velocità dei giocatori in maglia arancio mise in difficoltà i valsassinesi, che persero 1-0 finendo il match con due espulsi.

Dopo Canzo, però, impossibile non crederci. Appuntamento al sintetico del centro sportivo “Todescini” domenica 2 aprile alle 15:30.

RedSpo