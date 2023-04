BOBBIO, A PASQUA RIPARTE LA FUNIVIA. IN FUNZIONE ANCHE ARTAVAGGIO

Data pubblicazione 4 Aprile 2023

BARZIO – Sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile torna in servizio la cabinovia Barzio-Piani di Bobbio. Chiusa la scorsa settimana, al termine della stagione sciistica, per la necessaria revisione, la funivia riapre in tempo per permettere agli appassionati una Pasqua e Pasquetta in quota. La funivia sarà aperta dalle 9 alle 12.15 e dalle 13.30 alle 17. L’impianto poi tornerà a pieno regime per la stagione estiva dal primo weekend di giugno.

Non solo Bobbio, in altopiano si potrà scegliere anche tra i Piani di Artavaggio. La funivia infatti è in servizio tutti i sabati e le domeniche fino al 30 giugno ed eccezionalmente anche lunedì 10 aprile (orari sempre 8.30-12.15/13.30-17).