CALCIO/LECCO-PRO PATRIA, FOSCHI: “UN DERBY MA VALE 3 PUNTI”

7 Aprile 2023

LECCO – Vigilia di Lecco-Pro Patria, che si giocherà sabato alle 17.30 al Rigamonti-Ceppi. Mister Luciano Foschi presenta la gara come difficile e sentita anche per i trascorsi tra le tifoserie. “Quasi un derby – spiega il tecnico – contro una squadra tosta, che ci ha battuto all’andata e in questo campionato ha avuto momenti in cui ha fatto cose importanti”.

“Noi però non pensiamo alla classifica né al quarto posto, sappiamo cosa fare per portare a casa i tre punti e questo è l’obiettivo”. Senza Battistini la difesa sarà certamente rimaneggiata mentre Foschi ha le idee chiare per l’attacco, ma non le svela. “I ragazzi stanno bene, scelgo la formazione in base alla condizione fisica così da dare tempo a chi ha ancora qualche acciacco di recuperare al 100%; se dobbiamo giocare i playoff voglio che tutti possano essere al meglio della forma”.

Per quanto riguarda la viabilità, il Comune di Lecco fa sapere che le vie adiacenti lo stadio saranno interessate da alcune modifiche del transito veicolare e delle soste a partire dalle 13:30 e fino alle 21:30: è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su ambo i lati di via Pascoli e via Cantarelli, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Pascoli, e nelle aree di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra via Don Pozzi e via Cantarelli.