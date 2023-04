CALCIO, CORTENOVA: LO SPRINT FINALE PARTE DA VERANO BRIANZA

Data pubblicazione 14 Aprile 2023

CORTENOVA – Sarà la Pro Lissone l’avversario del Cortenova dopo il weekend di pausa per le festività pasquali. Pronostici tutti a favore della squadra brianzola che, oltre a giocare in casa, si trova in una posizione ben più tranquilla in classifica: quinta con 43 punti, in piena lotta per la zona playoff. Situazione diametralmente opposta rispetto ai valsassinesi, impantanati nella complicata ricerca della salvezza con 28 punti.

Ma mai dire mai. Come ci hanno dimostrato le ultime uscite, la squadra allenata da mister Roberto Sozzi non sembra temere le “big”. La vittoria di Canzo e il pirotecnico 3-3 con il Valmadrera hanno dato un’iniezione di fiducia ai gialloblu, oltre, ovviamente, a 4 preziosissimi punti.

Come spesso accade nelle fasi calde della stagione, guardare la classifica lascia il tempo che trova. Vedasi l’ultima giornata giocata dove l’Albosaggia Ponchiera, avversaria diretta del Cortenova, ha trionfato contro la capolista Lesmo che, con sole tre sconfitte da inizio anno, è a un passo da vittoria del girone con annessa promozione.

Ad aumentare le speranze della formazione valsassinese ci pensa anche il risultato d’andata, un 1-1 dove i gialloblu non avevano affatto sfigurato.

Insomma, missione difficile ma non impossibile. Soprattutto se Sozzi riuscirà a recuperare qualche infortunato, con la sfortuna che ha voluto che la “lista infermeria” si allungasse notevolmente proprio nei momenti chiave della stagione.

Fischio d’inizio domenica 16 aprile alle 18 al campo comunale di Verano Brianza.

RedSpo