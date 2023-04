CALCIO LECCO, FOSCHI: “COL PADOVA PER CONTINUARE A STUPIRE”

Data pubblicazione 15 Aprile 2023

LECCO – Vigilia di Padova-Lecco, gara valevole per la 37esima e penultima giornata della regular season del campionato di Serie C1, girone A. 61 i punti in classifica dei lombardi che puntano a consolidare il secondo posto, mentre i veneti sono settimi a quota 53.

“I numeri sono importanti, se arriviamo secondi siamo tra gli otto migliori e non è un dettaglio da poco – dice il tecnico Luciano Foschi in conferenza stampa -. La partita col Padova è molto difficile, la più dura rispetto alle nostre rivali. Ma la nostra posizione di classifica la decidiamo noi, dipende tutto da noi senza guardare le altre. Poi avremo l’ultima gara in casa con la Pro Vercelli dove ci giocheremo davvero il secondo posto. Intanto però c’è il Padova e dovremo fare una grande prestazione”.