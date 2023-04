FINO A GIOVEDÌ IL SONDAGGIO DI VN: TURISMO, QUANTO CONTA IN VALSASSINA?

Data pubblicazione 18 Aprile 2023

VALSASSINA – La consueta consultazione on line di VN sta chiedendo per una settimana ai nostri lettori un’opinione su quanto conti, a loro avviso, il turismo in Valsassina.

Per esprimere la tua opinione puoi rispondere attraverso il sondaggio di Valsassinanews – che è già in corso e avrà termine nella mattinata di giovedì 20 aprile.

Fino ad allora si può partecipare votando la propria preferenza nel box qui sotto, oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

IL TURISMO IN VALSASSINA: QUANTO CONTA? Molto, ma i valsassinesi non lo capiscono

Poco, secondo me

Conta, e la Valle lo ha compreso

Comunque, i progetti futuri sono sbagliati

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati