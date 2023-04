PRIMA CATEGORIA, CORTENOVA A UN PASSO DAL BARATRO. DOMENICA CAMPALE

Data pubblicazione 21 Aprile 2023

CORTENOVA – Brucia ancora a Cortenova l’incredibile beffa che ha impedito ai gialloblu di tornare da Verano Brianza con punti utilissimi per la lotta salvezza. Il gol al 100° minuto della Pro Lissone e il fuorigioco più che dubbio di pochi secondi prima fischiato ai valsassinesi sembrano definitivamente condannare questi ultimi alla zona playout, anche se la matematica non ha ancora detto la sua.

Nove i punti ancora disponibili da qui alla fine della stagione regolare (7 maggio), sei quelli di distacco dalla undicesima piazza (Albosaggia Ponchiera), l’ultima utile per la salvezza diretta. Obiettivo che però potrebbe arrivare anche nel caso in cui il Cortenova raggiungesse la dodicesima posizione: le regole del torneo spiegano infatti che, nel caso in cui il distacco tra le dirette avversarie nel playout (quint’ultima e penultima in questo caso) sia maggiore di sei punti, la squadra meglio classificata sarebbe direttamente salva.

Uno scenario molto complicato ma non ancora definitivamente impossibile per il team di Roberto Sozzi, obbligato a non fallire nel prossimo impegno. A Cortenova sarà infatti ospite il Berbenno, 12° in classifica e avversario diretto dei valsassinesi. Precedenti non incoraggianti, con l’andata che finì 6-2 a favore della squadra valtellinese, a cui serve una vittoria per assicurarsi, o quasi, la permanenza in Prima Categoria.

Tre punti che il Cortenova non può perdere non solo per continuare a sognare, ma anche per evitare che, per la stessa regola sopra citata, il divario rispetto alle concorrenti diventi superiore al massimo consentito per gli spareggi finali.

Insomma, imperativo vincere, con un occhio attento ai risultati sugli altri campi. L’Olympic Morbegno se la vedrà fuori casa con il Rovagnate, Vercurago in campo nel derby lecchese con il Valmadrera, mentre l’Albosaggia sarà impegnata con la Triuggese in terra valtellinese.

Si gioca domenica 23 aprile, con il fischio d’inizio di Cortenova-Berbenno a Bindo alle 15:30.

RedSpo