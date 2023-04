AUTO RIBALTATA A CRANDOLA, LA CENSURA FERMA L’INFORMAZIONE REGOLARE

Data pubblicazione 27 Aprile 2023

CRANDOLA VALSASSINA – Un incidente sarebbe avvenuto lungo la Strada Provinciale 67 tra Crandola e Taceno. Secondo le prime sommarie informazioni raccolte in loco una persona anziana avrebbe perso il controllo della vettura e questa si sarebbe ribaltata. Sul posto anche un elicottero notato attraversare il cielo dell’Alta Valle.

Tuttavia, a causa della censura imposta al sistema real time di Areu (che da oltre 12 anni permetteva ai giornalisti di informare i cittadini su fatti di cronaca come questi) non siamo in grado di aggiornarvi sulla dinamica né con ulteriori dettagli inerenti il sinistro.

Cosa che invece può fare chi per raccogliere informazioni sceglie di servirsi di apparecchiature illegali o pratiche opache e non ufficiali.

*Nel pomeriggio è emerso che la persona ferita, un’anziana, se l’è cavata con un ‘codice giallo’ e per lei non vi è stato bisogno di trasporto veloce all’ospedale con l’elicottero:

