L’ARTE ESCE DA SCUOLA. IN VILLA CARNEVALI GLI ELABORATI DEGLI STUDENTI DI CREMENO E INTROBIO

Data pubblicazione 9 Maggio 2023

CREMENO – “PrimaVera Arte” è il progetto di fine anno realizzato dall’Istituto Comprensivo Statale di Cremeno, in particolare dal gruppo di lavoro ARrIA 0.3 composto da studenti e studentesse delle scuole di Cremeno e Introbio affiancati dalla docente di arte Rita Carlone e dalla professoressa Annamaria Acquistapace.

“Dentro l’opera” di carattere digitale, “25 Novembre – Giornata contro la violenza sulle donne”, “STÜKE” realizzato per la Giornata della Memoria, la partecipazione delle classi al GRRRigna Comics Festival del Fumetto e “Opera Temporanea” creato per la Giornata contro la Mafia, sono le produzioni in cui si snoda il percorso espositivo negli spazi di Villa Carnevali a Maggio di Cremeno dall’11 al 13 maggio. La mostra è composta inoltre da più di trenta elaborati digitali prodotti dagli alunni delle classi terze dell’Istituto di Cremeno, un’istallazione e quattro video esplicativi: tutte le creazioni sono il prodotto di un approfondimento curricolare della disciplina di Arte Immagine che vuole essere un mezzo capace di aiutare i ragazzi a costruirsi, vedersi e guardare il mondo da un nuovo punto di vista.

Unicità, originalità e sviluppo del pensiero creativo sono le finalità di una materia che ha permesso ai ragazzi delle scuole di contribuire alla formazione del proprio sviluppo identitario fuori e dentro l’istituto. Durante la mostra gli spettatori saranno non solo testimoni dei lavori svolti dai ragazzi ma potranno anche sperimentare le proprie capacità creative.

Il progetto ARtIA 0.3 nasce durante il periodo Covid dall’esigenza di respirare aria nuova, pulita e fresca e con la volontà, anche ora, di ricostruire i rapporti e le relazioni compromesse dalla pandemia.