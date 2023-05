SCV, UN NUOVO PULMINO PER IL TRASPORTO DISABILI

Data pubblicazione 11 Maggio 2023

INTROBIO – Sabato 27 maggio il Soccorso Centro Valsassina inaugura un nuovo pulmino dedicato al trasporto scolastico dei ragazzi disabili. Il mezzo è stato acquistato grazie al contributo del 5xMille ed alle altre raccolte fondi che hanno visto impegnata l’associazione di Introbio in questi mesi.

Per festeggiare ci si ritroverà al Pra Baster di Introbio per un aperitivo, alle 18, e una cena toscana a cui tutta la popolazione è invitata ed il ricavato verrà in parte devoluto alla associazione stessa.