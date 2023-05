IL 300° SONDAGGIO DI VN È SULLA PISTA ABUSIVA BLOCCATA IN VAL BIANDINO

Data pubblicazione 14 Maggio 2023

VALSASSINA – La consueta consultazione on line di VN sta chiedendo per una settimana ai nostri lettori un’opinione sulla pista abusiva costruita da un privato in Val Biandino e successivamente sequestrata dai Carabinieri Forestali.

Si tratta del 300° sondaggio di Valsassinanews – dedicato come spesso è successo a un tema “scottante”. È in corso (già molti i partecipanti) e avrà termine nella mattinata di giovedì 18 maggio.

Fino ad allora si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto, oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

UNA STRADA ABUSIVA IN BIANDINO Assurdo, roba da galera

Avranno avuto i loro motivi

Ma il Comune, non sapeva nulla?

La giustizia farà il suo corso

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati

