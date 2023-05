UN FESTIVAL DEL FUMETTO IN VALSASSINA CON INCONTRI, LABORATORI E MUSICA. SVELATO IL PROGRAMMA DEL “GRRRIGNA COMICS”

Data pubblicazione 15 Maggio 2023

VALSASSINA – Un weekend in Valsassina all’insegna del fumetto. Debutta il GRRRigna Comics, festival culturale diffuso che dal 26 al 28 maggio proporrà incontri con autori, disegnatori, sceneggiatori ed editori provenienti da tutta Italia, laboratori gratuiti per ragazzi e un momento di svago con una cartoon band tra le più amate dell’universo ‘nerd’.

Il GRRRigna Comics nasce dalla volontà di rimettere al centro il fumetto e valorizzare le persone professionalmente coinvolte offrendo momenti di incontro ravvicinati con il pubblico. Il festival vuole restituire il ruolo culturale che il fumetto nei decenni ha assunto ma che negli ultimi anni ha lasciato il passo alla semplicistica visione di opera di intrattenimento. È una proposta innovativa e diversa rispetto a quanto viene organizzato, in modo spesso seriale, con la riproposizione del medesimo format che vede l’accostamento del fumetto ad altri settori dell’intrattenimento.

Si parte dunque venerdì sera, 26 maggio, da Pasturo con la presentazione dell’evento alla presenza delle autorità e con un tributo ad Alfredo Chiappori. Al cineteatro ‘Bruno Colombo’ verrà proiettato il docufilm “Il multiforme ingegno” realizzato dal Comune di Lecco per omaggiare il celebre e versatile artista che col suo “UP! Il sovversivo” è stato decano dei vignettisti satirici italiani.

Sabato e domenica il GRRRigna Comics si sposta in altopiano, in continuo movimento tra Barzio e Cremeno con una serie di conferenze e seminari. Protagonisti il lecchese Matteo Mastragostino, sceneggiatore delle biografie a fumetti “Primo Levi” e “Perlasca”; da Venezia intervengono gli ideatori del progetto innovativo Lumina, Emanuele Tenderini e Linda Cavallini, editori inoltre del fumetto per ragazzi sul tema del cambiamento climatico scritto dal meteorologo Luca Mercalli; la disegnatrice catanese Paola Cannatella presenterà l’opera di graphic journalism dedicata ad Oriana Fallaci; il disegnatore bergamasco Stefano Togni parlerà di autoproduzioni con lo youtuber emiliano Kuro.

Ultimo atto del festival sarà domenica alle 18 nel salotto di piazza Garibaldi a Barzio, alla presenza di un maestro del fumetto italiano: il disegnatore Claudio Villa, storico copertinista di Tex oltre che ideatore grafico di Dylan Dog. Claudio Villa dialogherà con Kuro e sarà anche l’occasione per celebrare i 75 anni del famoso pistolero creato dal duo Bonelli-Galep.

Momento di divertimento per tutti quello del sabato sera con la musica e la simpatia di una delle più celebri cartoon band d’Italia. Da Firenze i Banana Split porteranno al GRRRigna Comics l’entusiasmo di sette partecipazioni al Lucca Comics&Games e l’energia più volte condivisa sul palco con Cristina d’Avena, Giorgio Vanni e I Cavallieri del Re.

Spazio anche ai laboratori, gratuiti, ospitati nelle biblioteche comunali di Barzio e Maggio e nella biblioteca scolastica dell’istituto di Cremeno. Ad avvicinare i giovani al mondo del fumetto e del disegno saranno la illustratrice barziese Olga Arrigoni Neri, la già citata Paola Cannatella e il disegnatore e vignettista comasco Luca Galimberti. Sarà necessario prenotarsi seguendo le istruzioni che verranno rese note sulle pagine social del festival (Facebook e Instagram).

Ad impreziosire il GRRRigna Comics la collaborazione con l’ICS di Cremeno. Gli studenti delle classi di Arte e Immagine della professoressa Rita Carlone hanno appositamente realizzato numerosi elaborati che andranno a caratterizzare le vetrine e i negozi dei paesi. Parte attiva nel festival anche per gli esercenti, che si cimenteranno in menu e proposte golose a tema fumettistico.

L’organizzazione del GRRRigna Comics è de La Fucina – Associazione Culturale Aps, grazie al contributo della Banca della Valsassina e al sostegno di AVIS comunale di Lecco e delle altre associazioni attive sul territorio. Il festival ha il patrocinio gratuito dei comuni di Barzio, Cremeno, Pasturo, della Comunità Montana Valsassina e del Sistema bibliotecario lecchese.