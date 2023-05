CALCIO/LECCO AD ANCONA PER I PLAYOFF. FOSCHI: ‘GODIAMOCI IL MOMENTO’

Data pubblicazione 17 Maggio 2023

LECCO – Vigilia del match di andata dei playoff di Serie C1 tra Ancona e Lecco. Il tecnico bluceleste Luciano Foschi presenta la partita con fiducia e con la voglia di essere protagonisti e soprattutto di godersi il momento.

“Se il Lecco è più forte deve dimostrarlo sul campo – comincia in Foschi in conferenza stampa -. L’Ancona è molto forte in fase offensiva, una squadra forte fisicamente che ha passato i turni precedenti con voglia e forza. Quindi mi aspetto un avversario con tanto entusiasmo e di categoria. Noi dobbiamo fare di tutto per metterli in difficoltà, in ogni particolare. Li abbiamo studiati individuando i punti di forza e i punti deboli”.