CALCIO, CORTENOVA: LA SALVEZZA DISTA SOLO… DUE GOL DI SCARTO

Data pubblicazione 18 Maggio 2023

CORTENOVA – Una vittoria con due gol di scarto: è questo il gap che separa il Cortenova dalla salvezza per la Prima Categoria, resa ulteriormente complicata dalla sconfitta per 2-1 nella sfida di andata dei playout.

Non basterebbe infatti un risultato analogo, dal momento che in caso di pareggio finale dopo la somma dei gol delle due partite, passerebbe la squadra meglio posizionata durante il campionato: l’Albosaggia Ponchiera, in questo caso.

Poca brillantezza negli ultimi 20 metri e qualche imprecisione di troppo nei primi 20 hanno portato alla débâcle di domenica scorsa contro i valtellinesi, che hanno sfruttato le imprecisioni valsassinesi per mettere un piede e mezzo nella permanenza in Prima. Ma manca ancora l’ultimo passetto.

Difficile, ma non del tutto impossibile, soprattutto se si torna indietro ai precedenti.

Infatti, nei due scontri della regular season la squadra gialloblu aveva collezionato 6 punti: 4-2 in casa, con Selva in panchina, 1-2 in trasferta, nella prima vittoria targata Sozzi.

Insomma, se la speranza è l’ultima a morire, tanto vale continuare a credere nel Cortenova, protagonista di una stagione sicuramente al di sotto delle aspettative, ma con 90 minuti ancora a disposizione per rialzare la testa.

L’ultimo treno chiama: domenica alle 17 ad Albosaggia, Sondrio. O la va, o la spacca.

RedSpo

LA SCONFITTA DELL’ANDATA DEI PLAYOUT: