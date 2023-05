Data pubblicazione 24 Maggio 2023

CREMENO – Venerdì 26 maggio a Maggio di Cremeno è in programma ‘L’accoglienza con noi secondo loro’.

L’appuntamento è in via Mulinetto 2 dalle 17 alle 19 per una giornata di musica, tradizioni e riflessioni.

Il programma prevede l’accoglienza degli invitati alle 17, quindi gli interventi degli ospiti del centro di accoglienza alle 17:15.

Alle 17:30 l’apertura della mostra fotografica, mentre alle 18 ci sarà un buffet con cucina e musica etnica.

F. S.