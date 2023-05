CALCIO LECCO, VIGILIA PLAYOFF. FOSCHI: “TUTTI VOLEVANO AFFRONTARE NOI? NON SUCCEDE, MA SE SUCCEDE…”

Data pubblicazione 26 Maggio 2023

LECCO – Vigilia del match di andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C con il Lecco che sabato 27 maggio ospiterà il Pordenone. Una squadra, quella friulana, con seri problemi economici. “In campo non ci sarà nessuna variabile, nessun alibi – rimarca il tecnico del Lecco, Luciano Foschi in conferenza stampa -. Conosco il loro allenatore Di Carlo, è un amico, ed è molto preparato. Detto questo, in campo ci sono giocatori che sono professionisti che hanno tutti gli interessi del mondo ad andare avanti e andare in Serie B. Io ho conosciuto il presidente Lovisa, sicuramente con tante difficoltà metterà a posto le cose. Spero per lui e per sua figlio che tutto venga risolto indipendentemente da come andrà questo spareggio”.