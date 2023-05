SONDAGGIO VN: AMBIENTE, TEMIAMO ANCHE QUI DISASTRI COME IN ROMAGNA?

Data pubblicazione 29 Maggio 2023

VALSASSINA – La consueta consultazione on line di VN sta chiedendo per una settimana ai nostri lettori un’opinione sui timori di disastri ambientali, sul modello di quanto avvenuto recentemente in Emilia Romagna.

Potrebbe succedere anche da noi? Il sondaggio di Valsassinanews è in corso (già molti i partecipanti) e avrà termine nella mattinata di giovedì 25 maggio.

Fino ad allora si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto, oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

AMBIENTE, TEMI ANCHE QUI DISASTRI COME IN ROMAGNA? Sì, teniamo male il nostro territorio

No, la situazione è diversa

Sono fatalista, non ci si può far nulla

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati

