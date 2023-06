“SICURI SUL SENTIERO”: DOMENICA CON GLI ESPERTI PER PREVENIRE INCIDENTI

Data pubblicazione 16 Giugno 2023

LECCO – Domenica 18 giugno si terrà la giornata nazionale “Sicuri sul sentiero“, dedicata alla prevenzione degli incidenti tipici della stagione estiva.

Il Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, in collaborazione con il Cai (commissioni e scuole nazionali di escursionismo e alpinismo giovanile) propone momenti d’incontro e d’informazione con persone qualificate, per affrontare al meglio escursioni, ferrate, falesie, vie alpinistiche, grotte e altre attività, come il canyoning e la ricerca di funghi.

Nel lecchese, l’appuntamento è alla Ferrata Centenario, Monte Resegone, Passo del …

