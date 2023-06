L’ARCIVESCOVO DELPINI MERCOLEDÌ IN VISITA AGLI ORATORI VALSASSINESI

Data pubblicazione 17 Giugno 2023

VALSASSINA – Sarà in Valsassina mercoledì 21 giugno l’arcivescovo della Diocesi di Milano Mario Delpini in visita a tutti gli oratori estivi. Un amore indiscusso quello di Delpini per la nostra Valle in cui, appena può, si ritrova in visita ufficiale o ufficiosa.

Un tour de force che attraverserà la Valsassina da Cremeno a Premana con la fermata per il pranzo all’oratorio di Barzio. Quello delle visite agli oratori estivi è uno dei punti di forza dell’Arcivescovo che, con la sua presenza, vuole testimoniare come l’oratorio non abbia mai smesso di esserci, nelle varie comunità diocesane.

Ecco la tabella di marcia dell’Arcivescovo di Milano tra gli oratori in corso in Valsassina:

dalle 10 alle 10.30 circa CREMENO (O. S. G. Bosco, via Lazzaretto 5)

dalle 10.45 circa alle 11.15 circa PASTURO (O. Bruno Colombo, via A.Manzoni, 16)

dalle 11.30 circa alle 14.00 circa BARZIO (O. S. Giovanni Battista, via Milano 2 – pranzo compreso)

dalle 14.15 alle 14.40 a INTROBIO (O.S. Giovanni Bosco, Piazza sagrato)

dalle 15 circa alle 15.30 circa MARGNO (Oratorio, via Canonica)

dalle 15.45 circa alle 16.15 PREMANA (O. Antonio Pontiggia , via Papa Luciani)

RedRel