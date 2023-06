SABATO PRIMALUNA TORNA NEL MEDIOEVO CON IL 23° PALIO DELLE FRAZIONI

Data pubblicazione 22 Giugno 2023

PRIMALUNA – Sabato 24 giugno il 23° Palio di Primaluna. Non poteva mancare nell’anno del 25° anniversario del locale Gruppo Sbandieratori e Musici il tradizionale appuntamento con la rievocazione storica.

Il paese del Centro Valle torna per un pomeriggio nel Medioevo con visita guidata al borgo medievale, dimostrazione di falconeria, esibizione di sbandieratori e, appunto, rievocazione storica.

In serata il corteo per le vie del centro storico condurrà al palio – dove sei cavalieri e sei arcieri, rappresentanti le frazioni, si sfideranno per l’ambitissimo Anello d’Oro.

Sotto: la locandina con il programma completo dell’evento di sabato: