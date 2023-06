“A CAVALLO, ANCHE IO POSSO!” CHE SUCCESSO L’ESPERIENZA IN FATTORIA PER I RAGAZZI DISABILI

Data pubblicazione 27 Giugno 2023

INTROBIO – Non più scelta coraggiosa ma appuntamento fisso di inizio estate. È il campus di equitazione per ragazzi diversamente abili “Anche io posso” che ha concluso con successo l’edizione 2023. Dal 19 al 21 giugno dodici ragazzi, lavorando acconto ad un grande animale quale il cavallo, hanno consolidato la loro voglia di socializzare e interagire, nonché trovato coraggio e autonomia senza sottovalutare il rispetto di tempi e regole.

Il progetto di equitazione ludico-ricreativa, portato in Valsassina dalla FloRidingSchool, scuola di equitazione con base a Introbio, si conferma quindi una opportunità ben colta dalle famiglie che possono anche in questo modo accompagnare i propri figli nell’inserimento in società nonostante problematiche che al giorno d’oggi, fortunatamente, possono essere affrontate.

Ideatrice del campus è Giulia Francesca Rabboni, tecnico qualificato a svolgere equitazione ludico-ricreativa per bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico, sindrome di down, deficit motori o cognitivi. Durante la tre giorni i partecipanti si sono confrontati con i cavalli, accudendoli e cavalcandoli, ma non solo: si è esplorata la vita in fattoria e ci si è divertiti con giochi di squadra e laboratori naturalistici. Preziosa in tal senso la collaborazione con Angela de La Piccola Fattoria che tramite la manipolazione della lana ha proposto una esperienza motoria di percorso sensoriale particolarmente apprezzata.