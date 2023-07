CALCIO, TORNEO DEI COMUNI AI BLOCCHI DI PARTENZA: MARTEDÌ TRE PARTITE

Data pubblicazione 1 Luglio 2023

PRIMALUNA – Dieci squadre suddivise in due gironi per decretare il paese calcisticamente più forte. La terza edizione del Torneo Valsassinese dei Comuni è alle porte, con le diverse rappresentative pronte a darsi battaglia al campo dell’oratorio di Primaluna in un luglio di fuoco.

L’inizio della manifestazione è previsto per martedì 4 luglio, mentre la finale è in programma per venerdì 28 luglio. La formula prevede due grandi gironi con cinque squadre ciascuno; le due formazioni vincenti approderanno direttamente in semifinale, mentre le seconde e terze classificate si giocheranno l’accesso con degli scontri diretti.

Ad inaugurare l’evento saranno Cortenova e Pasturo, in campo nella prima sfida delle 20:30 di martedì 4 luglio. Nella stessa serata palla al centro anche per Premana contro l’unione dei Comuni di Casargo, Crandola e Margno alle 21:20 e Introbio contro Cremeno – Cassina alle 22:10.

RedSpo

