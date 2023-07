SCIOPERO NAZIONALE DEI METALMECCANICI VENERDÌ 7 LUGLIO

Data pubblicazione 4 Luglio 2023

LECCO – Venerdì 7 luglio 2023 le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici FIOM CGIL, FIM CISL e UILM UIL hanno indetto 4 ore di sciopero nazionale che interesserà anche la nostra provincia, per il rilancio industriale, l’occupazione, gli investimenti e le transizioni ecologica e digitale sostenibili.

Nel lecchese la mobilitazione si articolerà in una sospensione dal lavoro le ultime 4 ore di ogni turno, ma in alcune aziende la produzione si fermerà per l’intera giornata. Contestualmente, alle 15, si terrà un presidio di fronte alla Prefettura cittadina in corso Promessi Sposi…

TUTTI I PARTICOLARI SU LECCO NEWS: