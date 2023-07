“BACH DALL’ORGANO ALL’ARCO”. L’ENSEMBLE LOCATELLI IN CONCERTO A CREMENO PER LA RASSEGNA ORGANISTICA

Data pubblicazione 5 Luglio 2023

CREMENO – È con l’Ensemble Locatelli il secondo appuntamento della 51ª Rassegna Organistica Valsassinese. La formazione barocca proveniente da Bergamo affronterà nella chiesa di San Giorgio a Cremeno una originale proposta musicale eseguendo in formazione da camera celebri brani che Johann Sebastian Bach scrisse per organo, invertendo così la tradizionale usanza di eseguire per organi brani originariamente composti per orchestra.

“Il concept di questo programma – spiega il direttore artistico della Rassegna Daniele Invernizzi – è trasferire alcune delle più grandi pagine di musica organistica di Bach all’altro grande mezzo espressivo di cui il compositore poteva disporre: l’orchestra d’archi. Possiamo infatti considerare Bach come un compositore “puro”, la cui musica travalica i limiti dello strumento per cui fu concepita e può benissimo essere adattata e trascritta per altri strumenti. L’esempio più lampante in questo senso – prosegue Invernizzi – è la raccolta che il compositore partorì negli ultimi giorni della sua vita: “L’arte della fuga”. Composta senza indicare gli strumenti destinati all’esecuzione, questa collezione di contrappunti dimostra come per Bach la musica è assoluta, e lo strumento è solo il mezzo a far da tramite verso un fine ultimo, che è il Divino. Ulteriore prova della grandezza di Bach nel comporre è l’osservanza rigida del contrappunto e la disposizione delle varie voci, motivo per cui un brano organistico può essere facilmente adattato a vari organici diversi vista la perfetta linearità di conduzione delle parti. Appassionato studioso delle opere di compositori italiani, Bach adattò numerosi concerti italiani all’organo. La grande perizia compositiva bachiana e la cura nella gestione delle voci permette a noi di fare il percorso opposto e di creare inedite versioni per orchestra d’archi con arrangiamenti originali curati da Thomas Chigioni”.

Fondato nel 2014 e diretto da Thomas Chigioni, Ensemble Locatelli è un’orchestra barocca su strumenti storici con sede a Bergamo, il cui nome omaggia il grande violinista bergamasco Pietro Antonio Locatelli, vissuto nel XVIII secolo. Attivo a livello discografico, l’Ensemble ha finora registrato due dischi: “6 trio sonate op. V” di P.A. Locatelli (Classicadalvivo 2016), “Per la Sig.ra Geltruda” (Panclassics 2020) riscuotendo il successo di pubblico e critica. Di prossima pubblicazione anche i Concerti di Torelli Op. 8 per Tactus e le Sonate per violino Op.1 di Ferronati per DaVinci. Ensemble Locatelli si è esibito nelle cornici di importanti teatri – tra cui il Teatro Grande di Brescia, Teatro Galli di Rimini, Konzerthaus di Vienna – in seno a prestigiose rassegne e stagioni musicali, combinando a una intensa attività sul territorio italiano una cospicua produzione a livello internazionale con tournée in Francia, Svizzera, Austria e Germania, esibendosi in vari festival e collaborando con solisti e direttori affermati a livello mondiale. Dal 2019 Ensemble Locatelli collabora in veste di gruppo strumentale barocco con la “Cappella Musicale della Basilica di Santa Maria Maggiore” a Bergamo, diretta dal M° Cristian Gentilini. Fortemente dedicata alla valorizzazione del proprio territorio dal punto di vista culturale, dal 2019 l’omonima Associazione Culturale Pietro Antonio Locatelli organizza annualmente una stagione concertistica a Bergamo con la partecipazione di ospiti di caratura internazionale, e collabora con altri enti del territorio alla realizzazione di attività pedagogiche per avvicinare le nuove generazioni al mondo della musica barocca.