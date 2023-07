CANTI E TRADIZIONI POPOLARI. UNA GIORNATA SPECIALE A INDOVERO

Data pubblicazione 5 Luglio 2023

CASARGO – Una full immersion nei canti e nelle tradizioni popolari lombarde. Sabato 8 luglio Indovero di Casargo ospiterà “Le voci delle Alpi” per una giornata di festa, canti, incontri e piatti tipici del territorio. Alle 10.30 in sala civica la tavola rotonda “Il passato è il futuro: conservazione, valorizzazione, sviluppo del patrimonio immateriale in Valsassina” tra curiosità e segreti delle tradizioni più antiche. E per tutto il giorno canti ed esibizioni animeranno il borgo e i boschi circostanti.

La partecipazione è gratuita ma è consigliata la prenotazione su www.vocate.provincia.lecco.