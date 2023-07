CORO VALSASSINA: SETTE CONCERTI ESTIVI PER SERATE DI BEL CANTO

Data pubblicazione 5 Luglio 2023

CREMENO – Con sette concerti il Coro Valsassina terrà compagnia agli amanti della musica e del canto. La formazione diretta da Maria Grazia Riva si esibirà già sabato 8 luglio nella chiesa di Maggio di Cremeno, appuntamento poi in Val Biandino venerdì 21 luglio per la giornata in ricordo di Margherita mentre il giorno dopo la coro canterà nella chiesa di San Giorgio a Cremeno. Nello stesso mese altre due date, sabato 29 a Moggio e lunedì 31 a Barzio. In agosto tappa a Cassina, venerdì 4; la tournée si chiuderà domenica 6 agosto allo Zucco della Croce in occasione del 50° anniversario del rifugio del locale Gruppo Alpini.