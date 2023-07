SONDAGGIO VN. COMPRENSIVO DI PREMANA A RISCHIO CHIUSURA: CHE FARE?

Data pubblicazione 8 Luglio 2023

VALSASSINA – La consueta consultazione on line di VN sta chiedendo per una settimana ai nostri lettori un’opinione sul rischio di chiusura per l’Istituto Comprensivo di Premana. Si parla dunque di scuole in pericolo, e la domanda è: che fare?

Il sondaggio di Valsassinanews è in corso e avrà termine nella mattinata di giovedì prossimo, 13 luglio. Ilè in corso e avrà termine nella mattinata di

COMPRENSIVO DI PREMANA, RISCHIO CHIUSURA. CHE FARE? Non esiste, va tenuto a tutti i costi

Inevitabile, numeri troppo bassi

Non capisco perché non sia "difeso"

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati

