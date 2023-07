SONDAGGIO VN: DAI UN VOTO ALLA PISTA CICLABILE DELLA VALSASSINA

Data pubblicazione 17 Luglio 2023

VALSASSINA – La consueta consultazione on line di VN sta trattando per una settimana il gradimento per la pista ciclopedonale della Valsassina, chiedendo ai nostri lettori di “dare un voto” a questa importante struttura turistica e non solo.

Il sondaggio di Valsassinanews è in corso e avrà termine nella mattinata di giovedì 20 luglio. Ilè in corso e avrà termine nella mattinata di

Fino ad allora si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto, oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

DAI UN VOTO ALLA PISTA CICLABILE DELLA VALSASSINA 10, una meraviglia

7, si potrebbe tenerla meglio

4 per la manutenzione

Senza votare è comunque il nostro biglietto da visita

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati Loading ... Loading ...

,