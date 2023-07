RASSEGNA ORGANISTICA A PRIMALUNA CON MARCO CORTINOVIS

Data pubblicazione 18 Luglio 2023

PRIMALUNA – Appuntamento a Primaluna con la 51ª Rassegna Organistica Valsassinese. All’organo Serassi del 1858 Marco Cortinovis, docente e solista bergamasco, con un programma particolare che non deluderà il sempre numeroso pubblico della kermesse.

Sabato 22 luglio alle 21, nella parrocchiale SS.Pietro e Paolo, Cortinovis proporrà brani di William Byrd, Samuel Scheidt, Giovanni Legrenzi, Thomas Lacote, Samuel Wesley, Franz Joseph Haydn, Gaetano Donizzetti e Jean-Pierre Leguay.

Marco Cortinovis

Allievo nella classe d’organo di Andrea Macinanti, si diploma in organo e composizione organistica presso il conservatorio Girolamo Frescobaldi di Ferrara nel 2006, perfezionandosi in seguito nella classe di Frédéric Desenclos presso il conservatorio di Orléans col massimo dei voti. Ha seguito masterclass di interpretazione con Marie-Claire Alain, Eric Lebrun, Joris Verdin. E’ invitato a suonare come solista in festival organistici internazionali in Europa e in Sudamerica e dedica un’importante parte della propria ricerca interpretativa al repertorio del XX secolo e contemporaneo. Ha diretto l’ensemble parigina Voix Célestes, proponendo la musica sacra francese del XIX e del XX secolo in festival internazionali di musica sacra.

Nel 2011 l’Abbaye de Royaumont (F) gli commissiona la composizione delle musiche per organo per la pièce di teatro-danza Etude pour la Sainteté di Erica Di Crescenzo. Dal 2014 prende parte al progetto Playing so Munch con il trombettista Alessandro Stella, un programma dedicato al pittore E. Munch basato sull’improvvisazione che prevede contaminazioni con arti visive e installazioni e registrato nel 2016 per Classica dal Vivo.

Nel 2014 fonda insieme al pianista Matteo Corio il duo Affinità divergenti, col quale si esibisce in prestigiose sale da concerto italiane, proponendo l’integralità del repertorio per pianoforte e organo dal XX secolo alla contemporaneità e registrando per Bottega Discantica. Si esibisce regolarmente in duo o in ensemble con la mezzosoprano Marta Fumagalli, proponendo programmi di musica sacra che spaziano dal medioevo all’improvvisazione e alla musica contemporanea.

Per l’etichetta Da Vinci ha registrato già due volumi di un’antologia dal titolo Segno presente dedicata alla musica per organo di compositori in attività, in collaborazione con l’organista Simone Vebber.

Ha inoltre preso parte a diverse produzioni della Cappella Musicale della Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo sotto la direzione del M° Filippo Maria Bressan e del M° Cristian Gentilini e della Fondazione Donizetti di Bergamo sotto la direzione del M° Corrado Rovaris. Dal 2009 è organista presso la Cattedrale di Bergamo e membro dell’ensemble I solisti della Cattedrale di Bergamo.E’ titolare di una delle cattedre di Teoria, Analisi e Composizione presso il Liceo Musicale Veronica Gambara di Brescia e docente di organo presso l’Accademia musicale Santa Cecilia di Bergamo.