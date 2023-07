L’ALBERO DELLE STORIE: SPETTACOLO A VIMOGNO PER GRANDI E PICCINI

Data pubblicazione 20 Luglio 2023

PRIMALUNA – Sabato 22 luglio alle 21 al parchetto della Cooperativa Le Grigne di Vimogno arriva L’Albero delle Storie. Un magico mondo per bambini (ma godibilissimo anche dagli adulti) con burattini, marionette, sagome mosse a vista e un cantastorie.

È esistita un’epoca in cui le piante venivano considerate la manifestazione più immediata e concreta della divinità, e alle piante gli uomini si rivolgevano per chiedere protezione e conforto, intorno fiorivano miti straordinari.

Lo spettacolo è inserito all’interno de “La Leggenda della Grigna – 16° Festival di Teatro di Figura tra i comuni e i monti della Valsassina” con direzione artistica de “Il Cerchio Tondo – Teatro di Marionette e Burattini”

In caso di maltempo si terrà alla scuola materna in via San Rocco, 5 – Aula al piano terra.