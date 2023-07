SONDAGGIO: IN JEEP VERSO LA VETTA DEL RESEGONE SULLA NUOVA PISTA?

Data pubblicazione 21 Luglio 2023

MORTERONE – La consueta consultazione on line di VN sta chiedendo per una settimana ai nostri lettori un’opinione sulla nuova pista “tagliafuoco” in costruzione a Morterone – strada nel bosco che potrebbe però essere utilizzata anche per giungere in Jeep pressoché in vetta al Monte Resegone.

Il sondaggio di Valsassinanews è in corso e avrà termine nella mattinata di domani, giovedì 27 luglio. Ilè in corso e avrà termine nella mattinata di domani,

Fino ad allora si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto, oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.

RESEGONE, IN JEEP SULLA NUOVA PISTA VERSO LA VETTA? Perché no?

Ma neanche per sogno

Penso sia uno scherzo

Progetto da valutare con attenzione

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati Loading ... Loading ...

