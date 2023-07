PASTURO, UNA SOPRANO E ATTRICE CANADESE PER IL PATRONO SANT’EUSEBIO. CON LA RASSEGNA ORGANISTICA IL DUO KLASSEN-ZECCA

Data pubblicazione 30 Luglio 2023

PASTURO – Grande ospite internazionale a Pasturo per il concerto nel giorno della festa patronale di Sant’Eusebio.

Il tradizionale appuntamento con la Rassegna Organistica propone vedrà infatti il bellissimo organo Tornaghi del 1949, suonato dal maestro lecchese Luciano Zecca, accompagnare la voce della celebre soprano canadese Emily Jean Klassen. Una collaborazione rodata quella tra Klassen e Zecca e che è chiaramente tra i concerti imperdibili di questa 51ª edizione della Rassegna.

Con agosto si intensifica il cartellone della kermesse. Già venerdì 4, a Barzio, altra musica con la serata dedica a un giovane talento sostenuta dall’Aido Altopiano: protagonista questa estate il comasco Ismaele Gatti, già volto noto della Rassegna Organistica Valsassinese, ora definitivamente affermatosi sulla scena internazionale.

EMILY KLASSEN

Si è affermata in Canada e all’estero, per la sua chiara, espressiva voce e l’autorevole e apprezzata presenza scenica. Emily Klassen si è imposta sulla scena internazionale grazie alla sua interpretazione nella serie “Hannibal” della NBC acclamata dalla critica internazionale, dove si è esibita con un estratto da Händel “Piangerò la sorte mia.”

La sua intensa interpretazione della musica del 17° e 18° secolo l’ha portata a esibirsi da solista con molti importanti ensemble, tra cui: Venetia Antiqua Baroque (Venezia), Venezia Opera Project (Venezia), Accademia Europea dell’Opera (Amsterdam, NL), Gallery Players di Niagara (Niagara, CA), Toronto Continuo Collective (Toronto, CA), Cardinal Consort of Viols (Toronto, CA), Essential Opera (Toronto, CA), Capella Intima (Hamilton, ON), e in importanti Festival quali: Early Music Centre Toronto “Musically Speaking”, Hammer Baroque (Hamilton, CA e Bach Music Festival of Canada (South Huron, CA).

Nell’ambito della musica lirica Emily ha collaborato con Pellegrini Opera (Ottawa, ON), Toronto Operetta Theatre (Toronto, ON), Vocale Horizons Chamber Choir (Toronto, ON) e Sneak Peak Orchestra (Toronto, ON).

I suoi ruoli operistici includono Musetta in “La bohème” di Puccini, Seconda donna/Strega in “Dido and Aeneas” di Purcell, Pallade in “Paride ed Elena” di Gluck, Dafne in “Gli Amori d’Apollo e di Dafne” di Cavalli , Adina in “L’Elisir d’amore” di Donizetti, Dafne in “La Dafne” di Gagliano, Amor/Minerva in “Il ritorno d’Ulisse in patria” di Monteverdi, Casilda in “I Gondolieri” di Gilbert e Sullivan e Regina della Notte nel “Flauto Magico” di Mozart.

Come attrice, Emily è apparsa anche nella serie CTV “Flashpoint”, la serie CBC “I misteri di Murdoch” e la serie Lifetime Network “Angela’s Eyes”. Emily sta co-creando un film d’arte dal titolo “Donne e follia” con musiche e danze barocche grazie al contributo di Consiglio canadese per le arti.

Il film sarà presentato in anteprima nell’inverno del 2023.

LUCIANO ZECCA

Ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio “G.Verdi” di Milano diplomandosi in Composizione principale con Giuseppe Giuliano e in Organo e composizione organistica con Luigi Benedetti.

Ha completato la formazione musicale diplomandosi in Pianoforte al Conservatorio di Brescia sotto la guida di Anita Porrini.

Ha seguito corsi di perfezionamento con rinomati maestri per la musica organistica e da camera.

Ha svolto attività didattica presso i Conservatori Statali di musica e contemporaneamente ha intrapreso un’intensa attività concertistica, nella veste di solista, che lo ha portato in numerosi paesi d’Europa, America e Asia.

Ha tenuto concerti, esibendosi in rassegne e sedi prestigiose, in Italia (Duomo di Milano), Germania, Austria, Francia, Svizzera (Cattedrale di Losanna), Spagna (Cattedrale di Barcellona, Malaga, Madrid, Lerida), Inghilterra (Londra), Danimarca (Duomo di Copenaghen), Belgio, Olanda, Svezia, Norvegia, Finlandia, Repubblica Ceca (Praga), Ungheria, Polonia (Cattedrale di Varsavia), Russia (Sala “Glinka” di Mosca), Stati Uniti (Cattedrale di Washington, Cattedrale “St. Patrick” di New York), Giappone.

È organista contitolare della Basilica Collegiata di S. Nicolò in Lecco.