“TUGNIN, L’ANIMA DI ANTONIA”: IL 12 AGOSTO LO SPETTACOLO A CASA POZZI

Data pubblicazione 1 Agosto 2023

PASTURO – L’Associazione ‘IL GRINZONE’, in collaborazione con la Pro Loco di Pasturo e l’associazione “La Casa di Antonia” organizza per sabato 12 agosto, alle 21, lo spettacolo “TUGNIN, l’anima di Antonia” a cura di Roberta Corti e Alberto Bonacina.

Lo spettacolo avrà luogo nella suggestiva cornice della stessa casa dove visse la poetessa Antonia Pozzi, a Pasturo in via A. Manzoni, 1 (in caso di pioggia lo spettacolo si terrà nel vicino salone cinematografico).

Vivamente consigliata la prenotazione all’indirizzo mail ilgrinzone@gmail.com. Costo del biglietto di ingresso 5 euro.

Nella stessa giornata di sabato 12 agosto sarà possibile visitare la casa e lo studio della poetessa alle 10 e alle 17, prenotandosi all’indirizzo mail casa.antoniapozzi@gmail.com.