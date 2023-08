CULTURA: VIGNETTE E SATIRA NEL PROSSIMO GIOVEDÌ DELLA FUCINA

Data pubblicazione 8 Agosto 2023

CREMENO – È Paolo Cagnotto l’ospite del prossimo Giovedì della Fucina, la proposta estiva dell’omonima associazione culturale. Nella sala civica di Villa Carnevali a Maggio di Cremeno, il disegnatore introbiese presenterà la sua ultima raccolta di vignette satiriche “Ho l’algoritmo nel sangue”.

L’incontro con Cagnotto sarà anche l’occasione per ripercorrere la storia della satira lecchese, da Ghislanzoni a Chiappori, e per rivivere i momenti piacevoli del GRRRigna Comics, il primo festival del fumetto in Valsassina organizzato lo scorso mese di maggio da La Fucina con il contributo della Banca della Valsassina e della Fondazione Comunitaria del Lecchese.

L’appuntamento è per giovedì 10 agosto, alle 21 a Villa Carnevali di Maggio. Ingresso libero.

RedCult