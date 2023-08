IL CORO DEI MINATORI DI SANTA FIORA SABATO A TREMENICO IN VALVARRONE

Data pubblicazione 22 Agosto 2023

VALVARRONE – Voci dal sottosuolo: il concerto più sorprendente dell’estate è in programma sabato 26 agosto a Tremenico in Valvarrone, nell’ambito del progetto Interreg VoCaTe. Le voci della terra: ricordare è il futuro, promosso dalla Provincia di Lecco con la direzione artistica e scientifica di Res Musica.

Protagonista dell’evento è un gruppo unico in Italia, l’unico coro che si richiama alla tradizione dei minatori: il Coro dei Minatori di Santa Fiora, proveniente dal paese in provincia di Grosseto.

Rifondato nel 2006, il gruppo ha come scopo il recupero e la reinterpretazione del vasto e originale repertorio di musica popolare di Santa Fiora e delle località minerarie del Monte Amiata. Ha acquisito notorietà nazionale dal 2009 come gruppo di accompagnamento del cantante Simone Cristicchi nella tournée “Canti di miniera, d’amore, vino e anarchia”, in cui venivano proposti monologhi e canti popolari sulla vita dei minatori e delle loro famiglie.

Un evento straordinario per ricordare l’attività mineraria in Valvarrone, dove nel 1907 si aprirono cave di feldspati e altri minerali utili all’industria del ferro lecchese e milanese. Impianti a fune trasportavano da una parte all’altra della Valle prodotti minerari e maestranze.

L’appuntamento è per sabato 26 agosto alle 16 al museo Cantar di Pietra a Tremenico (via Municipio): i visitatori sono invitati a immergersi nel suggestivo allestimento, nato grazie al progetto La voce della terra: canti e riti della tradizione – VoCaTe e inaugurato nel 2020. Il museo racconta in chiave esperienziale, attraverso un percorso interattivo, i temi forti della storia e della vita della Valle, facendo rivivere la cultura contadina e alpina e la storia delle miniere e dei minatori della Valvarrone. La voce del narratore accompagna il visitatore attraverso le varie stanze e i racconti del suo vissuto, inframmezzati da suoni e rumori, consentono a chi li ascolta di lasciarsi trasportare fino a calarsi completamente in quella realtà.

Poiché l’accesso al museo è possibile solo a piccoli gruppi, gli altri partecipanti, in attesa del proprio turno, saranno accompagnati in una breve visita guidata al paese. Alle 17.30 il momento culminante della giornata con il concerto dei cantori di Santa Fiora al parco pubblico di Tremenico.

L’ingresso è gratuito; si consiglia la prenotazione sul sito www.vocate.provincia.lecco.it.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con il Comune di Valvarrone e con l’associazione Amici dell’Ecomuseo della Valvarrone.