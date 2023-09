GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO, SABATO VISITE GUIDATE IN 5 CHIESE

Data pubblicazione 22 Settembre 2023

BARZIO – La Valsassina non intende mancare all’appuntamento con le Giornate Europee del Patrimonio. Con cinque visite guidate l’associazione culturale La Fucina pone l’accento sul patrimonio culturale e religioso di cui è ricco il territorio, e offre alla Valsassina la presenza sui siti istituzionali che racchiudono tutte le iniziative in agenda per l’occasione.

Quest’anno il focus è sulle chiese parrocchiali. Grazie alla disponibilità dei sacerdoti, sabato 23 settembre lo storico Federico Oriani condurrà i visitatori alla conoscenza approfondita degli edifici di culto, della loro storia e delle opere che ospitano al loro interno.

Si inizia alle 9 dalla chiesa di Sant’Alessandro a Barzio, alle 11 appuntamento a San Giorgio di Cremeno, nel pomeriggio si riprende da Sant’Eusebio di Pasturo (alle 15), poi a Moggio in San Francesco d’Assisi (alle 16.30) per concludere alle 18 con Santa Maria Nascente di Maggio. La partecipazione è gratuita e non necessita di iscrizione.

Le Giornate Europee del Patrimonio costituiscono il più partecipato degli eventi culturali in Europa, promosso dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea. Lo scopo della manifestazione è far apprezzare e conoscere a tutti i cittadini il patrimonio culturale condiviso e incoraggiare la partecipazione attiva per la sua salvaguardia e trasmissione alle nuove generazioni.

Per informazioni e contatti: lafucinaac@gmail.com – www.facebook.com/LaFucinaAC.