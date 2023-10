CALCIO, CORTENOVA: IL PRIMO KO FA MALE, MA LA STRADA È LUNGA

Data pubblicazione 12 Ottobre 2023

CORTENOVA – Brucia ancora, più per i modi che per il risultato in sé, il primo KO della stagione del Cortenova, caduto in casa contro la prima in classifica nella sfida dell’ultimo weekend. Un 2-1 che lascia l’amaro in bocca soprattutto nei gol subiti, che si sommano al rammarico dei legni “amici” della Polisportiva Oratorio Bulciago.

Partiamo proprio da quest’ultimo punto nello sviscerare la sconfitta, la prima in Seconda Categoria per il tecnico Andrea Tantardini. Come si suol dire, con i se non si va da nessuna parte; tuttavia, sarebbe stato difficile prevedere l’epilogo del match nel caso in cui la fortuna non avesse voltato la faccia per due volte a Matteo Selva, che, nel primo quarto d’ora di gioco, ha colpito per ben due volte il palo con altrettanti tentativi da fuori area. Un inizio che, col senno di poi, lasciava presagire la giornata no dei valsassinesi.

Ma, come anticipato, la nota dolente sta nelle reti subite. Nella prima, impossibile non togliersi il cappello di fronte al bellissimo sinistro di Tentori, abilissimo nel trovare la traiettoria giusta per spedire la palla sotto al “sette” da 30 metri; tuttavia, pesa sull’inizio dell’azione la sanguinosa palla persa a metà campo, che ha permesso al bomber brianzolo di punire i valsassinesi.

Pochi invece i commenti sulla rete del raddoppio, col pasticcio difensivo nella gestione della sfera che ha lanciato Panzeri a segnare indisturbato la rete del 2-0. Insomma, due errori che pesano come macigni nell’economia di una partita che, tutto sommato, il Cortenova ha gestito per gran parte del tempo pur senza creare troppi grattacapi alla difesa avversaria.

Fatto sta che, a cinque giornate dall’inizio del torneo, i gialloblu occupano ora il terzo posto con 10 punti, alle spalle dell’Oratorio Lomagna (11) e, appunto, del Bulciago (15). Un cammino decisamente buono, considerato che mancano ancora 25 incontri alla fine della stagione.

Dando un occhio al calendario, un altro match delicato aspetta i valsassinesi, che la prossima settimana saranno ospiti del San Zeno, formazione a metà classifica con 6 punti all’attivo.

Imperativo? Tornare alla vittoria.

RedSpo

