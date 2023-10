CALCIO: CORTENOVA “ALL’ATTACCO” PER IL SECONDO BIG MATCH

Data pubblicazione 18 Ottobre 2023

CORTENOVA – La bella, anche se sofferta, vittoria contro il San Zeno ha portato una ventata di fiducia al Cortenova, che, dopo averlo “abbandonato” per una sola settimana, si è ripreso il secondo posto in classifica. Questo alla vigilia di un altro incontro molto delicato, proprio contro la stessa squadra che, quella stessa posizione, l’ha appena persa: l’Oratorio Lomagna.

Mentre continua la mancia trionfale del Bulciago, vincente anche contro l’Aurora San Francesco e con una sfida all’apparenza semplice in vista (Foppenico), i valsassinesi prepareranno il secondo big match dell’anno con una grande consapevolezza: il miglior attacco del campionato. 18 le reti segnate dai gialloblu in sei partite, con la facile media di tre gol per partita. Matteo Selva, in un ottimo periodo di forma, guida i suoi con cinque marcature, seguito da Gabriele Arrigoni, il 12° uomo capace di esultare già quattro volte partendo sempre dalla panchina.

Fattori sicuramente utili per cercare di scalfire la difesa dei brianzoli, la seconda meno battuta con solo quattro reti incassate. Un dato, questo, nettamente migliore dei valsassinesi, che fin qui hanno concesso 9 gol agli attacchi avversari.

Insomma, chi a colpi di lancia e chi con lo scudo in mano, le due formazioni si daranno certamente battaglia per cercare di restare il più attaccate possibile alla capolista in fuga, con il fischio di inizio al centro sportivo Todeschini di Cortenova in programma domenica 22 ottobre alle 15:30. Un occhio anche ad Osnago, con l’Audace, terza in graduatoria, impegnata contro la Rovinata.

